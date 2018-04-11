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Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на вызовах

Это требование к сантехникам лежит в плоскости новых стандартов сервиса управления многоквартирными домами.

Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на вызовах


Замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис сказал, что вопрос внешнего вида – важный элемент обслуживания и требование времени. Странным выглядит тот факт, когда в 21-м веке сантехник в кирзовых сапогах по квартире идет. Нужны бахилы носить, резюмировал он.

Но кроме бахил изменения коснуться также аварийных и диспетчерских служб. Будет регламентирована скорость приема заявлений вместе с реакцией на них. Кроме того, теперь должны записываться все телефонные звонки от граждан.

Следующее нововведение касается проведения технического обследования многоквартирных домов. В соответствии с разработанными поправками в Жилищный кодекс, такие обследования будут проводиться каждые пять лет исключительно специализированными организациями. Результаты техобследования оформят, как техпаспорт дома, и он тогда будет вывешен на информационном портале ГИС ЖКХ для доступности каждому собственнику квартир и помещений.

Правда, в Минстрое не уточнили, насколько доступность информации о техническом состоянии дома может повлиять на его ремонт…
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Экономика / Главные новости
Добавил: George21 Сегодня, 21:50
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