АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа

Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа, считают пользователи Сети, заметившие странную форму руки на новой фотографии певицы.

Instagram отечественной звезды очень популярен, и в нём она выглядит всегда сногсшибательно, получая комплименты от тысяч поклонников. Однако на телеэкранах, в реальной жизни и на снимках Семенович - это три разных человека.

Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа

Так, посмотрев концерт с Анной ещё вчера и удивившись тому, как за последние годы она располнела, уже сегодня можно найти свежее фото, на котором вокалистка стройная и привлекательная.

Видевшие Семенович в живую удивляются и того больше, ведь за фигурой последняя вовсе не следит, хотя её блог говорит противоположное. Странного вида рука на новом снимке теледивы натолкнула пользователей на мысль, что перед публикацией, по крайней мере, часть контента проходит через редактор Photoshop. Особенно это очевидно в многократном увеличении.

Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа

"Она не такая узкая! Концерт как-то вот по ТВ был. Так мало того, что она сама широкая, так и ещё наряд с рюшами ей подобрали, что ужас". "Это так же, как Анфиска. Видела её на днях в ТЦ. Кобылка кобылкой. А Аннушка так вообще свин. У Навки на шоу видели. Гора". "Вот кого она обманывает? Будто в люди не выходит!" "Она постоянно фотошопит всё!" - думают антифанаты Анны.

Ранее фанаты считали, что Анна Семенович увеличила грудь.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С концерта Ирины Дубцовой срочно эвакуировали
Учёные обнаружили у птиц "гормон любви" окситоцин
LightInTheBox уменьшил стоимость China Mobile A3S
Учёные: "Тёмная" зона в Гренландии угрожает всему
Ольга Бузова рассказала о стоимости Buzcoin и
В Украине врачей обучат по сериалу «Клиника»
Антон Гусев опять выложил старые снимки с сыном
Астрофизики: У Земли образовалось «кольцо
«А с виду приличная»: Всплыла измена Ксении
"Аэрофлот" возобновляет полеты на территорию
Волочкова насмешила фанатов своей «утренней»
Во время прямого эфира на британском ТВ гостья
Ольга Бузова представила свой элегантный весенний
NASA приступили к сборке марсохода Mars 2020 Rover
Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа
Зрители уверены, что Елена Хромина скоро приведет
Российские учёные открыли в пещерах Таиланда
"Роснефть" приступила к выпуску экологического
Юлия Ковальчук озадачена выбором наряда для
Британские учёные смогли разгадать одну из тайн
Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом
Хейтеры высмеяли Полину Гагарину за отсутствие
Пользователи Сети снова начали обсуждать плоскую
Учёные смогли вернуть тактильные ощущения
Супруга Джастина Тимберлейка рассказала, что
Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями
Audi представила новую версию универсала A6 Avant
Глава Volkswagen Маттиас Мюллер подал в отставку
Обновленный пикап Foton Tunland появился в продаже
В Дубае обычные номерные знаки заменят на цифровые
Просмотреть все новости