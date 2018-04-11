Анна Семенович "худеет" при помощи фотошопа

"Она не такая узкая! Концерт как-то вот по ТВ был. Так мало того, что она сама широкая, так и ещё наряд с рюшами ей подобрали, что ужас". "Это так же, как Анфиска. Видела её на днях в ТЦ. Кобылка кобылкой. А Аннушка так вообще свин. У Навки на шоу видели. Гора". "Вот кого она обманывает? Будто в люди не выходит!" "Она постоянно фотошопит всё!" - думают антифанаты Анны.

Instagram отечественной звезды очень популярен, и в нём она выглядит всегда сногсшибательно, получая комплименты от тысяч поклонников. Однако на телеэкранах, в реальной жизни и на снимках Семенович - это три разных человека.Так, посмотрев концерт с Анной ещё вчера и удивившись тому, как за последние годы она располнела, уже сегодня можно найти свежее фото, на котором вокалистка стройная и привлекательная.Видевшие Семенович в живую удивляются и того больше, ведь за фигурой последняя вовсе не следит, хотя её блог говорит противоположное. Странного вида рука на новом снимке теледивы натолкнула пользователей на мысль, что перед публикацией, по крайней мере, часть контента проходит через редактор Photoshop. Особенно это очевидно в многократном увеличении.Ранее фанаты считали, что Анна Семенович увеличила грудь.