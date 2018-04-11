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Зрители уверены, что Елена Хромина скоро приведет на «Дом-2» бывшего парня

Звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Елена Хромина зовет на проект своего бывшего молодого человека – Михаила, убежденны фанаты телестройки.

Несмотря на то, что эффектная блондинка еще до сих пор настаивает на том, что не может забыть Саймона Марданшина, девушка уже начала активно говорить об экс-возлюбленном, с которым она рассталась до прихода на телешоу.

Зрители уверены, что Елена Хромина скоро приведет на «Дом-2» бывшего парня

Хромина пытается выставить сложившуюся ситуацию, как попытку отомстить бывшему буйному парню. Однако некоторые зрители уверены, что разговоры по телефону с Михаилом, поездки Лены домой, во время которых молодые люди встречались, куда более напоминают попытку затащить своего экс-возлюбленного в Периметр.

«А что, Татьяне Мусульбес можно, а художнице - нельзя? Тем более, что прекрасно Хромина понимает, что без парня на одних истериках и противостоянии с другими участниками «Дом-2», долго интерес к себе подогревать не получится», - пишут поклонники проекта.


Зрители уверены, что Елена Хромина скоро приведет на «Дом-2» бывшего парня

Также зрители заподозрили Елену в попытке продолжить пиариться за счет истории с Саймоном, ведь если вбить в поисковую систему Хромину и Марданшина, то можно увидеть, что о ребятах по-прежнему говорят, как о паре, которая просто поскандалила.

«.. охотно будет продолжать эту бурную и обсуждаемую историю именно сквозь призму отношений с Семёном, хоть они уже и в прошлом. Похоже, что Елена не прочь отомстить, реализуя давно заготовленное появление Михаила, сделавшего себе тату с её портретом на руке как раз в период пребывания Хроминой на телепроекте «Дом-2»», - утверждают телезрители.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:31
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