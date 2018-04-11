В Китае представили особую версию кроссовера Roewe RX5

Недавно в сети были опубликованы фотографии кроссовера Roewe RX5 специальной версии, но на них не были раскрыты подробности интерьера, а это значит, что здесь особых изменений не произошло. Особая модификация в основном отличается внешним дизайном — радиаторной решёткой тёмно-золотистого оттенка, пересмотренными передними бамперами и противотуманными фарами с позолоченным декором. При этом кузов автомобиля окрашен в чёрный цвет.Под капотом спецверсии кроссовера Roewe RX5 установлен двигатель ёмкостью 2,0 литра производительностью 220 лошадиных сил, его работа осуществляется на пару с 6-ступенчатым «роботом» и системой переднего привода.В оснащении автомобиля имеется камера заднего обзора, 6 подушек безопасности и мультимедийная система с голосовым управлением. Стоимость спецверсии Roewe RX5 составляет 169 800 юаней.