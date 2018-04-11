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Курс валют на 11.04.2018

Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в ожидании опоры для роста

На криптобиржах отмечен рост биткоина и других электронных валют. Однако эта коррекция не превысила 1,5%, сообщает эксперт крипторынка Светлана Лобарева. Экономисты считают, что период биржевых "качелей" продолжится неопределенно долго.

По сообщениям биржевиков, биткойн сегодня незначительно вырос в цене, восполняя недавнее значительное снижение на 15%. Это происходило на фоне ожидании новостей для криптовалюты. Сначала, с утра он вырос на 1,35% до $6,85 тысяч. На криптобирже Bitfinex он вырос еще больше - на 1,3% до 6,85 тыс. долларов. На OKEХ вырос на 1% до $6,85 тысяч.

Историк криптовалюты: Биткойн слабо укрепился в ожидании опоры для роста


Небольшую положительную динамику продемонстрировали: Ethereum, прибавил почти 5% до $419, а BCash укрепился на 2,4% до $654; Ripple возрос на 0,6%, до $0,5. Специалист в области Светлана Лобарева из business.bitclubproject.info считает, что это обычная коррекция после снижения до $6,59 тысяч. Это подтверждает и специалист в области истории криптовалюты и блокчейн Валерий Кругов, полагая, что современное положение "качелей" сохранится еще на неопределенный срок. И только через несколько месяцев возможно новое "возрождение" крипты.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 21:10
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