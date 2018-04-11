Российские учёные вычислили новые сценарии падения астероидов
Учёные из государственного университета Санкт-Петербурга использовали нейросеть для обнаружения новых космических угроз. Благодаря технологиям были вычислены новые сценарии падения астероидов.
Российские учёные обнаружили новые сценарии падения астероида Апофис. Космическое тело представляет опасность как для Луны, так и для нашей планеты. Специалисты рассказали о 18 вероятных соударений астероида с ночным светилом и 100 с Землёй.
Эксперты сообщают, что возможность падения космического объекта на поверхность планеты составляет 1:1000000. Наиболее опасным для безопасности жителей Земли считается астероид Апофиз. Космическое тело максимально приблизится к планете в 2050-2060 гг. Учёные составили новые сценарии падения этого объекта. Спасти человечество может гравитация самой планеты, а также изменение траектории астероида. Также специалисты предупреждают, что в 2018 году угрожать безопасности планеты будут сразу три астероида.
Российские учёные обнаружили новые сценарии падения астероида Апофис. Космическое тело представляет опасность как для Луны, так и для нашей планеты. Специалисты рассказали о 18 вероятных соударений астероида с ночным светилом и 100 с Землёй.
Эксперты сообщают, что возможность падения космического объекта на поверхность планеты составляет 1:1000000. Наиболее опасным для безопасности жителей Земли считается астероид Апофиз. Космическое тело максимально приблизится к планете в 2050-2060 гг. Учёные составили новые сценарии падения этого объекта. Спасти человечество может гравитация самой планеты, а также изменение траектории астероида. Также специалисты предупреждают, что в 2018 году угрожать безопасности планеты будут сразу три астероида.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:00