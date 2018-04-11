Российские учёные вычислили новые сценарии падения астероидов

Российские учёные обнаружили новые сценарии падения астероида Апофис. Космическое тело представляет опасность как для Луны, так и для нашей планеты. Специалисты рассказали о 18 вероятных соударений астероида с ночным светилом и 100 с Землёй.Эксперты сообщают, что возможность падения космического объекта на поверхность планеты составляет 1:1000000. Наиболее опасным для безопасности жителей Земли считается астероид Апофиз. Космическое тело максимально приблизится к планете в 2050-2060 гг. Учёные составили новые сценарии падения этого объекта. Спасти человечество может гравитация самой планеты, а также изменение траектории астероида. Также специалисты предупреждают, что в 2018 году угрожать безопасности планеты будут сразу три астероида.