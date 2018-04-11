Юлия Ковальчук озадачена выбором наряда для маленькой дочери

В Instagram-профиле Юлии Ковальчук сегодня появилась новая публикация, которую с радостью комментируют все её подписчики. Певица обратилась к поклонникам с просьбой помочь её выбрать одно из пяти платьев для её дочери. Через день малышке исполняется полгода, а потому звёздная мама старается подобрать для неё не только красивый, но и удобный наряд.Ковальчук представила фанатам 5 нарядов светлых тонов, но наибольшее количество положительных отзывов получили варианты под номером 1 и 2. Стоит отметить, что пользователи Сети оценили платья с минимумом украшений, блёсток и разнообразных рюшей.