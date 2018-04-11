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Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом платье в беременности

Поклонники заподозрили Ольгу Бузову, одетую в новое весеннее платье, в беременности, разглядев увеличившийся живот под свободно струящейся тканью.

Как известно, вот уже два года теледива особо усердно занимается карьерной деятельностью и запускает старт-ап за старт-апом, не зная при этом личной жизни. Отсутствие мужчины сильно угнетает ведущую "Дома-2", однако на данный момент бизнес кажется ей куда важнее.

Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом платье в беременности

В этом месяце прошла первая в жизни Ольги пресс-конференция. Начала выступление Бузова с шуточного заявления, что она не беременна, поскольку, очевидно, такую торжественную новость иначе как на конференции звезда не сообщит.

Однако нашлись те пользователи Сети, которые либо не смотрели презентацию Buzcoin, либо в признание не поверили, ведь даже в фигуре стройной Ольги кто-то углядел беременный живот.

Поклонники заподозрили Ольгу Бузову в новом платье в беременности

Бузова презентовала новое платье из своей коллекции. На этот раз модницам предложили модель цвета Фуксия с рубашечным верхом, завышенной талией и свободным подолом. Судя по всему, именно выбор такого фасона натолкнул фанатов знаменитости на мысль, что она скрывает будущего малыша.

Певица ничего на расспросы подписчиков не ответила, поскольку всё сказала гораздо раньше, а вот другие читатели поста удивились, как Ольга вообще может ждать ребёнка, не имея ни мужа, ни даже бойфренда.

Ранее Ольга Бузова показала прогулку по весенней московской набережной.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:10
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