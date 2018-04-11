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Хейтеры высмеяли Полину Гагарину за отсутствие груди под глубоким декольте

Хейтеры высмеяли Полину Гагарину за отсутствие груди под глубоким декольте на новой фотографии в Instagram. В комментариях некоторые пользователи отметили, что звезде не стоит примерять на себя наряды с таким большим вырезом.

Хейтеры высмеяли Полину Гагарину за отсутствие груди под глубоким декольте

Полина Гагарина сегодня опубликовала в своём микроблоге свежий снимок, на котором позирует за рулём автомобиля в элегантном белом платье в чёрный горошек с открытыми плечами. Утончённую шею знаменитости на фотографии украшает аккуратное ожерелье из белого жемчуга, что также понравилось фанатам певицы.

Стоит отметить, что хейтеры не смогли пройти мимо глубокого декольте Полины Гагариной, ведь оно просто бросается в глаза. Основная часть антифанатов певицы высмеяла её за отсутствие признаков какой-либо груди под вырезом на платье. Некоторые напомнили знаменитости, что дорогие наряды должны скрывать недостатки фигуры, а не подчёркивать их.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 15:01
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