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Пользователи Сети снова начали обсуждать плоскую грудь Ольги Бузовой

Внешний вид прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой вновь начали активно обсуждать фолловеры Сети.

Уверенную в собственной неповторимости и очаровательности, звезду скандального реалити-шоу «Дом-2» продолжают систематически высмеивать. Как бы то ни было, но саму Ольгу это нисколечко не тревожит.

Пользователи Сети снова начали обсуждать плоскую грудь Ольги Бузовой

Так, например, несмотря на постоянные подколы относительно несуществования груди и мальчишечьей фигуры, знаменитость по-прежнему продолжает появляться в видеоклипах и на публике в откровенных нарядах, которые мало что прикрывают.

Стоит отметить, что недоброжелатели Ольги не единожды указывали на то, что восходящая исполнительница, при помощи различных всевозможных уловок, пытается сделать свой бюст пышнее. При этом всем хорошо понятно, что на самом деле грудь у Бузовой не выросла и, как и прежде, остается маленькой и практически незаметной.

Пользователи Сети снова начали обсуждать плоскую грудь Ольги Бузовой

Не так давно в Сети появилась свежая фотография Ольги, на котором хорошо видно, что бюст телеведущей не дотягивает даже до первого размера. Многочисленные недоброжелатели Бузовой заявили, что давно уже поняли, что грудь у певицы не вырастет самостоятельно, поэтому всевозможные уловки звезды они воспринимают, как мягко говоря, не очень красивые приемы.

Нужно сказать, что некоторые хейтеры недавно начали говорить о том, что грудь Ольги находится на разной высоте и имеет разный размер. А это значит, что пластическая операция могла бы не только преобразить знаменитость, но и сделать ее бюст пропорциональным.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 15:01
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