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Курс валют на 11.04.2018

В Центробанке России рассказали о темпах инфляции после ослабления рубля

На биржевых торгах рубль достиг снижения в 10%, показав уровень 80 рублей. Специалисты Центробанка не видят никаких отрицательных экономических последствий, утверждая, что из-за этого инфляция не увеличится более чем на 1%.

После десятипроцентного падения национальной валюты за одну торговую сессию представитель Центробанка оценил как прогнозируемое. По словам Александра Морозова, директора Департамента исследований и прогнозирования банка России, эти события не сильно отразятся на повышении инфляции. И она, по словам специалиста, не превысит 1%.

В Центробанке России рассказали о темпах инфляции после ослабления рубля


Учитывая, что жесткая монетарная политика центрального финансового регулятора привела к снижению инфляции перед выборами до минимума в 3-4%, то даже этот обвал не приведет к какому-либо экономическому ослаблению. В настоящее время национальная валюта достигла дна в 80 рублей и в ближайшее время эта тенденция может сохраниться.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 20:40
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