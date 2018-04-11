В Центробанке России рассказали о темпах инфляции после ослабления рубля

После десятипроцентного падения национальной валюты за одну торговую сессию представитель Центробанка оценил как прогнозируемое. По словам Александра Морозова, директора Департамента исследований и прогнозирования банка России, эти события не сильно отразятся на повышении инфляции. И она, по словам специалиста, не превысит 1%.Учитывая, что жесткая монетарная политика центрального финансового регулятора привела к снижению инфляции перед выборами до минимума в 3-4%, то даже этот обвал не приведет к какому-либо экономическому ослаблению. В настоящее время национальная валюта достигла дна в 80 рублей и в ближайшее время эта тенденция может сохраниться.