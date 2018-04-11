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Супруга Джастина Тимберлейка рассказала, что общение друг с другом делает брак счастливым и крепким

Супруга известного американского актёра и исполнителя Джастина Тимберлейка призналась, что именно общение друг с другом делает брак счастливым и крепким. Джессика Бил на протяжении многих лет доверяет звёздному мужу, как себе самой, не скрывая от него ничего.

Супруга Джастина Тимберлейка рассказала, что общение друг с другом делает брак счастливым и крепким

Супруга Джастина Тимберлейка Джессика Бил призналась, что в их семье секрет счастливого и крепкого брака заключается в постоянном общении друг с другом. По мнению спутницы актёра, от любимого человека, а тем более мужа, никогда не стоит скрывать свои чувства, эмоции и переживания, ведь всё это помогает партнёру лучше понимать находить пути решения проблем, если таковые появляются.

Также жена Тимберлейка дала совет женщинам, который заключается в том, что нельзя растрачивать себя и свою энергию на несколько дел одновременно. С её слов, лучше сосредоточить все силы на качественном выполнении чего-то одного, нежели хвататься за всё сразу, не подумав о конечном результате.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:51
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