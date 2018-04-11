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Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с Дмитренко

Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с зятем Дмитрием Дмитренко, который отказался возвращаться к семье, пока тёща не покинет квартиру.

Скандал начался спустя два дня после выписки. Сперва Дмитрий терпел и отмалчивался, хотя по его поведению была видна неприязнь. Но затем он попросил Ольгу принести его паспорт, ведь решил уехать во Владивосток.

Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с Дмитренко

Удержать молодого отца женщины не сумели, однако уже вечером он написал сообщение Рапунцель, где потребовал выселить Татьяну Владимировну, которая манипулирует родственницей и вообще стремится разрушить семью.

Мать Ольги добавила, что ночевал в подъезде нерадивый зять два дня, но сама теледива её слова опровергла. Савкину-старшую якобы отправили пожить на Поляну, и после этого Дмитрий всё-таки вернулся к жене и ребёнку.

Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с Дмитренко

Отметим, что пребывание Татьяны Владимировны в периметре телестройки выгодно не только руководству, которое непременно задействует её в съёмочном процессе, но и Илье Яббарову. Последний и раньше настраивал маму Алёны Рапунцель против Дмитренко, а, живя с ней рядом, сможет ещё больше втереться в доверие.

Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с Дмитренко

Ранее Дмитрий Дмитренко не нашёл общий язык с тёщей и ночевал в подъезде.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:50
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