Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с Дмитренко
Мать Ольги Рапунцель поделилась подробностями ссоры с зятем Дмитрием Дмитренко, который отказался возвращаться к семье, пока тёща не покинет квартиру.
Скандал начался спустя два дня после выписки. Сперва Дмитрий терпел и отмалчивался, хотя по его поведению была видна неприязнь. Но затем он попросил Ольгу принести его паспорт, ведь решил уехать во Владивосток.
Удержать молодого отца женщины не сумели, однако уже вечером он написал сообщение Рапунцель, где потребовал выселить Татьяну Владимировну, которая манипулирует родственницей и вообще стремится разрушить семью.
Мать Ольги добавила, что ночевал в подъезде нерадивый зять два дня, но сама теледива её слова опровергла. Савкину-старшую якобы отправили пожить на Поляну, и после этого Дмитрий всё-таки вернулся к жене и ребёнку.
Отметим, что пребывание Татьяны Владимировны в периметре телестройки выгодно не только руководству, которое непременно задействует её в съёмочном процессе, но и Илье Яббарову. Последний и раньше настраивал маму Алёны Рапунцель против Дмитренко, а, живя с ней рядом, сможет ещё больше втереться в доверие.
Ранее Дмитрий Дмитренко не нашёл общий язык с тёщей и ночевал в подъезде.
Скандал начался спустя два дня после выписки. Сперва Дмитрий терпел и отмалчивался, хотя по его поведению была видна неприязнь. Но затем он попросил Ольгу принести его паспорт, ведь решил уехать во Владивосток.
Удержать молодого отца женщины не сумели, однако уже вечером он написал сообщение Рапунцель, где потребовал выселить Татьяну Владимировну, которая манипулирует родственницей и вообще стремится разрушить семью.
Мать Ольги добавила, что ночевал в подъезде нерадивый зять два дня, но сама теледива её слова опровергла. Савкину-старшую якобы отправили пожить на Поляну, и после этого Дмитрий всё-таки вернулся к жене и ребёнку.
Отметим, что пребывание Татьяны Владимировны в периметре телестройки выгодно не только руководству, которое непременно задействует её в съёмочном процессе, но и Илье Яббарову. Последний и раньше настраивал маму Алёны Рапунцель против Дмитренко, а, живя с ней рядом, сможет ещё больше втереться в доверие.
Ранее Дмитрий Дмитренко не нашёл общий язык с тёщей и ночевал в подъезде.