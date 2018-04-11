Учёные обнаружили второе магнитное поле Земли

EKA нашло доказательство существования второго магнитного поля Земли с помощью спутника Swarm. На протяжении четырёх лет учёные изучали полученные данные. Оказалось, что второе магнитное поле планеты находится в водах Мирового океана, его размер в двадцать тысяч раз меньше глобального магнитного поля.Данные спутника помогли составить карту движения слабых магнитных полей на Земле в 3D-формате. Было установлено, что магнитное излучение образуется благодаря миллиардам заряженных частиц, находящихся в воде. Специалисты нашли ионы, растворённые в воде, в сильных течениях, а также во время приливов и отливов. Сделанное открытие позволит построить более точные модели глобального потепления.