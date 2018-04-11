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Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта гориллы"

Учёные на протяжении многих лет пытаются найти доказательства существования внеземной формы жизни. Некоторые специалисты пришли к мнению, что люди не видят пришельцев из-за наличия "эффекта гориллы".

Учёные: Люди не видят пришельцев из-за "эффекта гориллы"


Учёные считают, что пришельцы могут быть на Земле, однако люди не видят их из-за "эффекта гориллы". Данным термином обозначают увлечённость чем-либо, которая приводит к тому, что человек не замечает, что происходит у него перед глазами. Назван был этот феномен из-за проводимого эксперимента: зрителей попросили считать пассы между баскетбольными игроками. Большинство участников были так сосредоточены на мяче, что пропустили выход человека в костюме гориллы.

Сейчас множество людей ищут пришельцев, они могут быть увлечены настолько, что пропускают яркие аномалии, происходящие на планете. Уфологи могут по-своему представлять внеземную жизнь, а на деле она может быть вовсе не такой. К примеру, люди ищут гуманоидов, но могут пропускать разумный океан или необычное энергетическое существо.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:30
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