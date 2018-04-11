«Вы дебилы?»: Экс-участница «Дом-2» Маргарита Марсо (Агибалова) сорвалась на своих подписчиков

«Оставлю это здесь! Пусть люди знают «героев в лицо». Я всегда стараюсь закрывать глаза на критику насчёт одежды, ремонта, сводя все к тому, что на вкус и цвет товарищей нет. Но когда народ пишет про внешность человека, уши большие, ноги короткие…хочется спросить: «вы совсем дебилы?». Или вы думаете, я сейчас почитаю, поплачу и побегу делать операцию на укорачивание ушей и на удлинение ног?.. Меня все устраивает, кроме количества ваших мозгов но, к сожалению, в этом случае пластический хирург вам не поможет», - ответила Агибалова обидчикам.

Несмотря на то, что девушка уже не является участницей скандально-известной телестройки, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать. Каждый день Маргарита обновляет свой личный микроблог довольно милыми фотографиями и видеороликами, некоторые из которых, как оказалось, не всем нравятся.Нужно сказать, что Агибалова уже давно привыкла к тому, что на нее постоянно нападают недоброжелатели. То взаимоотношения Риты с мужем, то ее якобы безответственное отношение к сыну и дочери, то ремонт в квартире и даже маникюр любят в пух и прах раскритиковать злопыхатели.К слову, Маргарита всегда старалась не реагировать на негативные высказывания фолловеров Сети, а все замечания зачастую переводила в шутку. Однако не в этот раз, ведь терпения у экс-участницы, по ее словам, не осталось.Агибалова пришла в ярость от некоторых комментариев подписчиков, которые в очередной раз решили пройтись по внешности девушки. Дело в том, что некоторое время назад Рита опубликовала у себя на страничке фотографию, на которой она запечатлена с завязанными в хвост волосами и торчащими ушами.Именно большие уши пришлись не по душе хейтерам, которые просто-таки забросали Маргариту большим количеством нелицеприятных комментариев. Однако экс-звезда «Дома-2» не стала долго молчать и ответила всем своим обидчикам.