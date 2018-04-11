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Светлана Лобода не собирается уходить в декретный отпуск

Известная певица Светлана Лобода сообщила поклонникам, что не собирается уходить в декретный отпуск. Звезда уверена, что с рождением малыша у неё будет хватать времени не только на выступления, но и на новые проекты.

Светлана Лобода не собирается уходить в декретный отпуск

Светлана Лобода, как известно публике, уже давно отправилась в Лос-Анджелес, где пробудет вплоть до появления на свет её второго ребёнка. Как оказалось, пребывание на сцене до седьмого месяца беременности объясняется тем, что исполнительница не собиралась и дальше не планирует находиться в декретном отпуске.

Со слов Лободы, даже находясь в Лос-Анджелесе, она уже планирует встречи, которые ей предстоят здесь после родов, а в конце октября она с удовольствием порадует публику двухдневным выступлением в столичном Crocus City Hall. Также поклонника певицы стоит готовиться к выходу в конце года её новых треков и клипов, так что, как видно, времени на декретный отпуск у неё попросту не будет.

Несмотря на негодование по этому поводу фанатов, Светлана Лобода считает, что сможет справиться со всем, успешно совмещая уход за двумя детьми и дальнейшее развитие в профессиональном плане. Со слов певицы, у неё есть мама и папа, которые, как палочки-выручалочки, приходят на помощь в нужные моменты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:04
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