Ольга Бузова показала прогулку по весенней московской набережной

"Моя Москва, ты мой космос! Такая потрясающая погода и настроение. Состоялась премьера клипа на песню "Бери меня". Все уже посмотрели? Ссылка в шапке моего профиля", - пишет Ольга.

Возвращаясь в Москву после частых гастролей, теледива всегда рада полюбившимся пейзажам и с особенным вдохновением отправилась на фотосессию у Москвы-реки с прекрасным видом на речные трамвайчики и офисные высотки.Бузова показала новое облегающее платье из коллекции Olga Buzova Desigh, а за одно записала "прогулочный" ролик, пока хорошая погода это позволяет.Знаменитость любуется прекрасным видом на реку и крутится перед камерой, демонстрируя стройную фигуру. Также ведущая "Дома-2" напомнила о новом клипе, который обязаны посмотреть все и каждый.Подписчики, в свою очередь, похвалили наряд певицы и её красоту, а кто-то даже попросил её прислать авторскую книгу с автографом.Ранее жаркие танцы Бузовой и Киркорова вызвали ревность у Аллы Пугачёвой.