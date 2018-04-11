Учёные: Взрывной характер виновен в развитии хронических заболеваний
Учёные из Калифорнийского университета доказали, что взрывной характер снижает продолжительность жизни. Волнение по пустякам приводит к ослаблению нервной системы и, как следствие, развитию хронических заболеваний.
Учёные доказали, что люди со взрывным характером чаще остальных страдают от хронических заболеваний. В ходе исследования было проведено наблюдение за состоянием здоровья тысячи людей. Оказалось, что, если в организме человека уровень гормона стресса повышен в течение суток, это чревато ослаблением иммунной системы и возникновению заболеваний сердца. Специалисты полагают, что постоянное воздействие стресса приводит к сокращению продолжительности жизни уже через 10 лет.
Учёные сообщают, что всех долгожителей объединяет одно - умение держать себя в руках. Специалисты уверены, что стабильная психика поможет человеку не обращать внимание на повседневные проблемы и вовремя отпускать те неприятности, которые невозможно сразу решить.
Учёные доказали, что люди со взрывным характером чаще остальных страдают от хронических заболеваний. В ходе исследования было проведено наблюдение за состоянием здоровья тысячи людей. Оказалось, что, если в организме человека уровень гормона стресса повышен в течение суток, это чревато ослаблением иммунной системы и возникновению заболеваний сердца. Специалисты полагают, что постоянное воздействие стресса приводит к сокращению продолжительности жизни уже через 10 лет.
Учёные сообщают, что всех долгожителей объединяет одно - умение держать себя в руках. Специалисты уверены, что стабильная психика поможет человеку не обращать внимание на повседневные проблемы и вовремя отпускать те неприятности, которые невозможно сразу решить.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:00