Учёные: Взрывной характер виновен в развитии хронических заболеваний

Учёные доказали, что люди со взрывным характером чаще остальных страдают от хронических заболеваний. В ходе исследования было проведено наблюдение за состоянием здоровья тысячи людей. Оказалось, что, если в организме человека уровень гормона стресса повышен в течение суток, это чревато ослаблением иммунной системы и возникновению заболеваний сердца. Специалисты полагают, что постоянное воздействие стресса приводит к сокращению продолжительности жизни уже через 10 лет.Учёные сообщают, что всех долгожителей объединяет одно - умение держать себя в руках. Специалисты уверены, что стабильная психика поможет человеку не обращать внимание на повседневные проблемы и вовремя отпускать те неприятности, которые невозможно сразу решить.