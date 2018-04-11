Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее

Граждане Бельгии каждый год становятся победителями лотереи EuroMillion. Наибольший выигрыш в истории страны принадлежит простому дворнику, в 2016 году он получил 168 млн евро. В 2017 году победители лотереи получили 153 млн и 23 млн евро.Новый победитель лотереи получил 17 млн евро, сумма довольно скромная по сравнению с предыдущими фаворитами. Сотрудники EuroMillion рассказали, что счастливчик проживает в Бельгии, его личность пока не разглашается. Лотерейные билеты приобрели 200 млн человек из 9 европейских стран. Согласно статистическим данным, в 2017 году среди участников было 6,5 млн жителей Бельгии. Победители не облагаются налогом, исключение составляет лишь Швейцария. Стоимость одного билета составляет 2,5 евро.