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Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее

Житель Бельгии 10 апреля стал победителем в лотерее EuroMillion. Выигрышный лотерейный билет принёс мужчине 17 млн евро.

Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее


Граждане Бельгии каждый год становятся победителями лотереи EuroMillion. Наибольший выигрыш в истории страны принадлежит простому дворнику, в 2016 году он получил 168 млн евро. В 2017 году победители лотереи получили 153 млн и 23 млн евро.

Новый победитель лотереи получил 17 млн евро, сумма довольно скромная по сравнению с предыдущими фаворитами. Сотрудники EuroMillion рассказали, что счастливчик проживает в Бельгии, его личность пока не разглашается. Лотерейные билеты приобрели 200 млн человек из 9 европейских стран. Согласно статистическим данным, в 2017 году среди участников было 6,5 млн жителей Бельгии. Победители не облагаются налогом, исключение составляет лишь Швейцария. Стоимость одного билета составляет 2,5 евро.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:40
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