Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Житель Бельгии 10 апреля стал победителем в лотерее EuroMillion. Выигрышный лотерейный билет принёс мужчине 17 млн евро.
Граждане Бельгии каждый год становятся победителями лотереи EuroMillion. Наибольший выигрыш в истории страны принадлежит простому дворнику, в 2016 году он получил 168 млн евро. В 2017 году победители лотереи получили 153 млн и 23 млн евро.
Новый победитель лотереи получил 17 млн евро, сумма довольно скромная по сравнению с предыдущими фаворитами. Сотрудники EuroMillion рассказали, что счастливчик проживает в Бельгии, его личность пока не разглашается. Лотерейные билеты приобрели 200 млн человек из 9 европейских стран. Согласно статистическим данным, в 2017 году среди участников было 6,5 млн жителей Бельгии. Победители не облагаются налогом, исключение составляет лишь Швейцария. Стоимость одного билета составляет 2,5 евро.
Граждане Бельгии каждый год становятся победителями лотереи EuroMillion. Наибольший выигрыш в истории страны принадлежит простому дворнику, в 2016 году он получил 168 млн евро. В 2017 году победители лотереи получили 153 млн и 23 млн евро.
Новый победитель лотереи получил 17 млн евро, сумма довольно скромная по сравнению с предыдущими фаворитами. Сотрудники EuroMillion рассказали, что счастливчик проживает в Бельгии, его личность пока не разглашается. Лотерейные билеты приобрели 200 млн человек из 9 европейских стран. Согласно статистическим данным, в 2017 году среди участников было 6,5 млн жителей Бельгии. Победители не облагаются налогом, исключение составляет лишь Швейцария. Стоимость одного билета составляет 2,5 евро.
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Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:40