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Бен Аффлек осуществил мечту умирающего 11-летнего фаната

Популярный американский актёр Бен Аффлек согласился осуществить мечту умирающего 11-летнего фаната. Любимец публики оплатил матери больного мальчика перелёт в клинику, чтобы они могли провести время вместе.

Бен Аффлек осуществил мечту умирающего 11-летнего фаната

В Сети стало известно о том, что не так давно Бен Аффлек, обычно не соглашающийся на бесплатные автографы и фотосессии, совершил по-настоящему благородный поступок. Актёр осуществил мечту своего поклонника, которым оказался 11-летний мальчик по имени Мукута, страдающий смертельным заболеванием под названием холангеокарцинома.

О том, что у него есть такой фанат актёр узнал через социальную сеть Twitter, в которой сотрудница хосписа, где и лежит мальчик, написала, что им срочно нужен костюм Бэтмена, ведь умирающий 11-летний пациент любит именно этого героя.

Бен Аффлек осуществил мечту умирающего 11-летнего фаната

Бен Аффлек, узнав о желании Мукуты, которому осталось жить порядка трёх недель, тут же откликнулся на сообщение и даже согласился оплатить матери фаната дорогостоящий перелёт из Зимбабве в Атланту, чтобы та успела побыть вместе со своим сыном. Также актёр лично пообщался с поклонником по Facetime, чему мальчик очень обрадовался и поблагодарил своего кумира за исполнение его мечты.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:29
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