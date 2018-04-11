Бен Аффлек осуществил мечту умирающего 11-летнего фаната

В Сети стало известно о том, что не так давно Бен Аффлек, обычно не соглашающийся на бесплатные автографы и фотосессии, совершил по-настоящему благородный поступок. Актёр осуществил мечту своего поклонника, которым оказался 11-летний мальчик по имени Мукута, страдающий смертельным заболеванием под названием холангеокарцинома.О том, что у него есть такой фанат актёр узнал через социальную сеть Twitter, в которой сотрудница хосписа, где и лежит мальчик, написала, что им срочно нужен костюм Бэтмена, ведь умирающий 11-летний пациент любит именно этого героя.Бен Аффлек, узнав о желании Мукуты, которому осталось жить порядка трёх недель, тут же откликнулся на сообщение и даже согласился оплатить матери фаната дорогостоящий перелёт из Зимбабве в Атланту, чтобы та успела побыть вместе со своим сыном. Также актёр лично пообщался с поклонником по Facetime, чему мальчик очень обрадовался и поблагодарил своего кумира за исполнение его мечты.