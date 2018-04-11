Жена экс-продюссера Дом-2 Наталья Варвина вернулась домой в Волжский

Генеральный продюсер проекта Алексей Михайловский свыше 13 лет возглавлял «Дом-2», однако не так давно он решил отправиться на заслуженный отдых, дабы заняться вопросом потомства. По многочисленным слухам, Алексея уволили именно по поручению Ольги Орловой, которая сейчас является хозяйкой телестройки.Накануне стало известно, что супруга Михайловского Наталья Варвина отправилась в родной город Волжский. Звезда «Дома-2» уже довольно давно не была дома, однако теперь специально выбралась на родину с целью навестить родственников и увидеться с крестником, сыном своей сестры.Стоит заметить, что вопрос наследников в паре Натальи и Алексея до сих пор остается открытым. Супружеская пара сообщила, что готова заняться этим делом, так как теперь имеет много свободного времени. А не так давно Варвина и Михайловский перебрались за город, где обустраивают собственный особняк, приобретенный после ухода с «Дома-2».