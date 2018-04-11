Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит платформу от Mitsubishi Xpander

Стоит напомнить, что Nissan и Mitsubishi находятся в одном альянсе, в связи с этим новый компактвэн Nissan Grand Livina разделит шасси с Mitsubishi Xpander. Дизайн передней части кузова нового автомобиля будет выполнен в духе последних моделей бренда Nissan. При этом компактвэн получит фирменную V-образную решётку радиатора, горизонтальные противотуманные фары и головную оптику со светодиодными ходовыми огнями.Двигатель и трансмиссия Nissan Grand Livina 2019 года тоже достанутся от Mitsubishi. Под капотом автомобиля будет установлен «атмосферник» объёмом 1,5 литра производительностью 120 лошадиных сил, его работа будет осуществляться в тандеме с «механикой» или «автоматом».