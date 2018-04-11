Жаркие танцы Бузовой и Киркорова вызвали ревность у Аллы Пугачёвой

"Вы такие прикольные!" "Как же Бузова любит потереться с какими то знаменитостями. Не упускает момента, и это, наверное, не так уж плохо для неё". "Сколько же можно её пиарить уже, Филипп, люди не глупые и не тупые. Видят, где реальный талант, а где дебилизм, проплаченный за деньги. За кого людей держите-то? К вам было другое мнение. Хотя вас не волнуют чужие мнения. Правильно живёте", - пишут в комментариях.

Отечественные исполнители и хорошие друзья по совместительству проговорились о неком совместном проекте и подогревают к нему интерес, выкладывая различные фото и видео. Так, накануне в Instagram Бузовой появился снимок с Киркоровым, где они крепко обнимаются.Читатели тут же пошутили, что такие объятия, должно быть, заставят Пугачёву поревновать. К тому же, в недавнем интервью Филипп сравнил двух певиц, к которым потянулся, ведь обожает сильных женщин и во всём помогает им продвинуться в карьере.Кроме того, о совместной работе упомянул влиятельный друг теледивы, который вместе с её продюсером Арамом Арчером присутствовал на месте съёмок. Ни Бузова, ни Киркоров пока не раскрыли, зачем им понадобился вертолёт, однако пара порадовала публику страстным танцем, показав, насколько близки их отношения на самом деле.Ранее Филипп Киркоров приравнивал Ольгу Бузову к Гурченко и Пугачёвой.