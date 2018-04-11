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Партнер по пикантным танцам отшлёпал Ольгу Бузову мобильным телефоном

Выходки прославленной телеведущей и певицы Ольги Бузовой стали куда более изощренными, чем ранее.

Дело в том, что несколько часов назад звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также начинающая исполнительница обнародовала в личном микроблоге новый видеоролик, главной героиней которого в этот раз оказалась не только она.

Партнер по пикантным танцам отшлёпал Ольгу Бузову мобильным телефоном

В этот раз Ольга решила пригласить на танец известнейшего музыканта, поп-короля российской эстрады - Филиппа Киркорова. Артисты вместе не только исполнили страстный танец под музыкальную композицию «Цвет настроения синий», но и даже мило поцеловались.

Нужно сказать, что многочисленные пользователи Сети отметили, что Филипп, несмотря на чрезмерную любовь к эпатажу, все-таки с Ольгой вел себя довольно «аккуратно».

На кадрах хорошо видно, как Киркоров несколько раз трогает Бузову за довольно интимные места, на что певица реагирует довольно положительно. Фолловеры также обратили внимание на то, что певец, во время страстных танцев с телеведущей «Дома-2», не выпустил из рук мобильный телефон, который неоднократно шлепал Ольгу по разным частям тела.

Партнер по пикантным танцам отшлёпал Ольгу Бузову мобильным телефоном

Стоит отметить, что пикантный номер Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова уже набрал свыше 3 миллионов просмотров и почти 400 тысяч лайков.

«Откровенно, сексуально... сногсшибательны!!», « умничка-звезда. Наблюдаю за ней со времён дома2 , когда она только 18 летняя пришла на проект. Тогда было видно по её стараниям и целеустремлённости, что достигнет больших высот в жизни. Счастье тебе, ты звезда!!!», «Вы такие оба артистичные и любите повышенное внимание к себе! Ощущение, что от этого видео исходит магическая энергия!! Вы с Киркоровым, как ведьмочка и колдун (в хорошем смысле слова) У вас и так бешеная энергетика, а вдвоем вы просто орудие массового уничтожения!!! Вам самой судьбой предначертано записать ДУЭТ!!!», - комментируют видеоролик в Сети.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:11
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