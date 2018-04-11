Фанат Тейлор Свифт ограбил банк, чтобы обратить на себя её внимание

В американском штате Коннектикут полиция задержала обезумевшего от любви к Тейлор Свифт фаната. Мужчина решил, что если ограбит банк, то певица обязательно обратит на него внимание. Сразу после совершения преступления поклонник знаменитости на собственной машине пересёк границу штата Род-Айленд, где и находится особняк звезды, после чего «поделился» с ней частью украденных денег, перекинув сумку через забор собственности Свифт.Вскоре злоумышленник был пойман местной полицией, а в своё оправдание заявил, что таким образом надеялся обратить на себя внимание кумира. Стоит отметить, что этот случай далеко не первый, когда поклонники 28-летней американской исполнительницы шли на безумные поступки.Ранее мужчина длительное время слал письма с угрозами не только самой Тейлор Свифт, но и всем членам её семьи. Злоумышленник писал, что убьёт всех, если звезда не обратит на него внимание, но, к счастью, вскоре был задержан.