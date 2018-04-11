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Фанат Тейлор Свифт ограбил банк, чтобы обратить на себя её внимание

Фанат известной певицы Тейлор Свифт решился на ограбление банка, чтобы та обратила на него внимание. После преступления мужчина «поделился» со звездой украденными деньгами, но вскоре был задержан полицией.

Фанат Тейлор Свифт ограбил банк, чтобы обратить на себя её внимание

В американском штате Коннектикут полиция задержала обезумевшего от любви к Тейлор Свифт фаната. Мужчина решил, что если ограбит банк, то певица обязательно обратит на него внимание. Сразу после совершения преступления поклонник знаменитости на собственной машине пересёк границу штата Род-Айленд, где и находится особняк звезды, после чего «поделился» с ней частью украденных денег, перекинув сумку через забор собственности Свифт.

Вскоре злоумышленник был пойман местной полицией, а в своё оправдание заявил, что таким образом надеялся обратить на себя внимание кумира. Стоит отметить, что этот случай далеко не первый, когда поклонники 28-летней американской исполнительницы шли на безумные поступки.

Ранее мужчина длительное время слал письма с угрозами не только самой Тейлор Свифт, но и всем членам её семьи. Злоумышленник писал, что убьёт всех, если звезда не обратит на него внимание, но, к счастью, вскоре был задержан.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:09
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