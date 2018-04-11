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Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное количество вредного цинка

Учёные из Университета штата Нью-Йорк провели исследование, показавшее, что консервы с тунцом содержат в 100 раз больше цинка, чем это безопасно для организма. Вещество наносит вред работе желудочно-кишечного тракта.

Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное количество вредного цинка


Учёные установили, что показатели цинка в консервах с тунцом превышает допустимые нормы в 100 раз. Производители используют цинк для обработки внутренней поверхности банок, так как этот минерал позволяет увеличить срок хранения продукции за счёт противомикробных свойств. Исследование показало, что вещество способно проникать в продукты, а затем и в организм человека.

Учёные сообщают, что употребление тунца с цинком приводит к уязвимости кишечника, в результате чего, токсические вещества попадают в кровоток. Специалисты полагают, что "синдром протекающего кишечника" может быть вызван попаданием цинка в организм. Передозировка веществом может вызвать развитие рассеянного склероза, а также судорожные приступы, лихорадку и рвоту.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:20
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