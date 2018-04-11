Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда

Дэниел Крейг сказал, что снова сыграет роль агента 007. Актёр уже в пятый раз снимется в данной ленте. Предполагается, что двадцать пятого фильма о Бонде режиссёром станет британец – Дэнни Бойл, известный кинофильмами «На игле» и «Пекло». Однако Крейг в своём интервью данное назначение не подтвердил.Стоит напомнить, ранее Дэниел сообщал, что сниматься в кинофильмах о Бонде больше не будет. Однако за впечатляющий гонорар готов сделать исключение.