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Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда

Режиссёром двадцать пятого фильма о Бонде может стать британский режиссёр Дэнни Бойл, известный лентами «На игле» и «Пекло».

Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда

Дэниел Крейг сказал, что снова сыграет роль агента 007. Актёр уже в пятый раз снимется в данной ленте. Предполагается, что двадцать пятого фильма о Бонде режиссёром станет британец – Дэнни Бойл, известный кинофильмами «На игле» и «Пекло». Однако Крейг в своём интервью данное назначение не подтвердил.

Стоит напомнить, ранее Дэниел сообщал, что сниматься в кинофильмах о Бонде больше не будет. Однако за впечатляющий гонорар готов сделать исключение.
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:10
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