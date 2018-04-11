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Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считают самыми неприятными на проекте

Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители "Дома-2" считают самыми неприятными участниками на проекте, поскольку несут в себе только негатив, зато ловко приспосабливаются в любой угрожающей ситуации.

Хорошо известно, что оба героя весьма непопулярны как среди своих сожителей, так и у публики. Причём зрителя эпатируют совершенно сознательно, а вот остальные участники судят о провокаторах по реальным наблюдениям.

Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считают самыми неприятными на проекте

Яббаров, заняв жильё семьи Дмитренко ещё до того, как она ушла в декрет, рассорился с лучшим другом Гобозовым. Не поделили мужчины, опять же, дом, поскольку только в стенах проекта могут позволить себе быть хозяевами и господами, а за периметром - едва ли.

Сорока издевался на Сашей Шевой и продолжил свой женоненавистнический акт на Дарье Друзьяк, выступая в роли тирана лишь для слабого пола, ведь противостоять мужчинам не может.

Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считают самыми неприятными на проекте

Между тем Артёму удаётся плести интриги и манипулировать, ни разу не впадая в немилость ведущих или руководства. Хотя зрителям крайне обидно, что даже голосованием в "ТНТ Club" невозможно избавить себя от ненавистных участников, решение удерживать их на реалити-шоу со стороны руководства кажется вполне продуктивным, ведь приносит рейтинги.

Ранее Алёна Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:53
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