Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители считают самыми неприятными на проекте
Илью Яббарова и Артёма Сороку зрители "Дома-2" считают самыми неприятными участниками на проекте, поскольку несут в себе только негатив, зато ловко приспосабливаются в любой угрожающей ситуации.
Хорошо известно, что оба героя весьма непопулярны как среди своих сожителей, так и у публики. Причём зрителя эпатируют совершенно сознательно, а вот остальные участники судят о провокаторах по реальным наблюдениям.
Яббаров, заняв жильё семьи Дмитренко ещё до того, как она ушла в декрет, рассорился с лучшим другом Гобозовым. Не поделили мужчины, опять же, дом, поскольку только в стенах проекта могут позволить себе быть хозяевами и господами, а за периметром - едва ли.
Сорока издевался на Сашей Шевой и продолжил свой женоненавистнический акт на Дарье Друзьяк, выступая в роли тирана лишь для слабого пола, ведь противостоять мужчинам не может.
Между тем Артёму удаётся плести интриги и манипулировать, ни разу не впадая в немилость ведущих или руководства. Хотя зрителям крайне обидно, что даже голосованием в "ТНТ Club" невозможно избавить себя от ненавистных участников, решение удерживать их на реалити-шоу со стороны руководства кажется вполне продуктивным, ведь приносит рейтинги.
Ранее Алёна Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова.
Хорошо известно, что оба героя весьма непопулярны как среди своих сожителей, так и у публики. Причём зрителя эпатируют совершенно сознательно, а вот остальные участники судят о провокаторах по реальным наблюдениям.
Яббаров, заняв жильё семьи Дмитренко ещё до того, как она ушла в декрет, рассорился с лучшим другом Гобозовым. Не поделили мужчины, опять же, дом, поскольку только в стенах проекта могут позволить себе быть хозяевами и господами, а за периметром - едва ли.
Сорока издевался на Сашей Шевой и продолжил свой женоненавистнический акт на Дарье Друзьяк, выступая в роли тирана лишь для слабого пола, ведь противостоять мужчинам не может.
Между тем Артёму удаётся плести интриги и манипулировать, ни разу не впадая в немилость ведущих или руководства. Хотя зрителям крайне обидно, что даже голосованием в "ТНТ Club" невозможно избавить себя от ненавистных участников, решение удерживать их на реалити-шоу со стороны руководства кажется вполне продуктивным, ведь приносит рейтинги.
Ранее Алёна Рапунцель прихвастнула тизером песни от Ильи Яббарова.