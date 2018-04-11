АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова

Начались съемки анонсирующего видеоролика для будущей киноленты «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой». Создателем данного проекта является Дмитрий Артемьев.

На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова

Съемки проходят в населённом пункте Чусово, потому что там ещё есть снег. В тизере восстановлена действительность 1959 года. Артемьев сказал, что возможно Дятловеды будут их «клевать», однако они к этому готовы, также как и к любому сотрудничеству и взаимодействию. По его словам, они делают то, что ранее никто не делал, потому что были только разговоры о самой трагедии, а самим дятловцам не давали возможности говорить с экрана. Кинолента снимается на частные капиталовложения. Тизер на телеэкранах появится в мае, а сами съемки ленты «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой» начнутся этим летом.

Гибель туристической группы Дятлова— это трагедия, которая случилась на Северном Урале в ночь на второе февраля 1959 года.
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:00
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Слухи и новости «Дома-2»: Дмитрий Дмитренко живет
Учёные: Поликистоз яичников влияет на женскую
Илья Яббаров расплакался после двухлетней разлуки
Скончался автор первых хитов Филиппа Киркорова
Курбана Омарова попрекают в поедании семечек
Учёные: Взрывной характер виновен в развитии
Учёные рассказали, какие продукты полезны для
Ксению Бородину спутали с пожилым китайцем
Житель Бельгии выиграл 17 млн евро в лотерее
Журналисты критикуют Ксению Собчак за поедание
Новый компактвэн Nissan Grand Livina получит
Учёные: В консервах с тунцом найдено запредельное
Участники телепроекта "Дом-2" ссорятся из-за еды
Дэниел Крейг вновь сыграет Джеймса Бонда
Американец Чуваев угрожает энергетической
На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова
Ученые рассмотрели связь между образованием
Таможня Китая отказалась принять от США 490 тонн
На российских дорогах появилась желтая разметка
В Сети появился первый возможный живой снимок
В Бельгии 96-летнего священника отправили в
Смартфон Xiaomi Mi 7 появился на реальных фото
В России запустят первый аниме-канал
Новый способ контролировать высыхание жидкостей
Депутаты Госдумы оценили фильм Хабенского
Новое поколение Logan и Sandero построят на новой
В Лас-Вегасе в небе зафиксирован оранжевый НЛО
Facebook будет платить за утечку данных
Great Wall представит в Пекине беспилотный
С концерта Ирины Дубцовой срочно эвакуировали
Просмотреть все новости