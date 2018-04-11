На Урале снимут кино о тайне перевала Дятлова

Съемки проходят в населённом пункте Чусово, потому что там ещё есть снег. В тизере восстановлена действительность 1959 года. Артемьев сказал, что возможно Дятловеды будут их «клевать», однако они к этому готовы, также как и к любому сотрудничеству и взаимодействию. По его словам, они делают то, что ранее никто не делал, потому что были только разговоры о самой трагедии, а самим дятловцам не давали возможности говорить с экрана. Кинолента снимается на частные капиталовложения. Тизер на телеэкранах появится в мае, а сами съемки ленты «Перевал Дятлова. История, ставшая легендой» начнутся этим летом.Гибель туристической группы Дятлова— это трагедия, которая случилась на Северном Урале в ночь на второе февраля 1959 года.