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На российских дорогах появилась желтая разметка

На российских дорогах появилась жёлтая разделительная разметка, рекомендованная ГОСТом. Пока жёлтую разметку нанесли на трассе между норвежской границей и российским городом Мурманском, в дальнейшем подобная разметка появится и на других трассах.

На российских дорогах появилась желтая разметка


С июня текущего года в России вступает в силу разделительная разметка дорого жёлтого цвета. Ожидается, что летом жёлтая разметка появится на карельских дорогах. Цветная разметка рекомендуется либо на новых автомагистралях, либо на отремонтированных дорогах.

Российские дороги в ближайшем будущем станут более яркими. В частности, жёлтым цветом будут обозначены зоны, где нельзя обгонять, а полосы движения на перекрёстках и мета для парковки окрасят в синий цвет. Также на асфальте появятся стрелки и указатели на пункты зарядки электрокаров. Однако некоторые эксперты считают данную затею бесполезной.
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Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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