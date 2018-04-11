На российских дорогах появилась желтая разметка

С июня текущего года в России вступает в силу разделительная разметка дорого жёлтого цвета. Ожидается, что летом жёлтая разметка появится на карельских дорогах. Цветная разметка рекомендуется либо на новых автомагистралях, либо на отремонтированных дорогах.Российские дороги в ближайшем будущем станут более яркими. В частности, жёлтым цветом будут обозначены зоны, где нельзя обгонять, а полосы движения на перекрёстках и мета для парковки окрасят в синий цвет. Также на асфальте появятся стрелки и указатели на пункты зарядки электрокаров. Однако некоторые эксперты считают данную затею бесполезной.