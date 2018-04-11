Таможня Китая отказалась принять от США 490 тонн мусора

Таможенные служащие провинции Чжэцян воспрепятствовали ввозу на территорию Китая почти 490 тонн мусора. Проверка показала, что твёрдые отходы, запрещённые к провозу через страну, принадлежат США.В Китай нелегально пытались ввести мусор. Проверка показала, что среди груза присутствуют запрещённые виды твёрдых отходов: бумага была перемешана с бутылками и металлическими деталями. Таможенники приняли решение вернуть запрещённый груз назад в страну-отправитель - США. Власти страны в 2017 году приняли закон, запрещающий ввоз 24 видов твёрдых отходов.