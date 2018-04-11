Таможня Китая отказалась принять от США 490 тонн мусора
Сотрудники таможни Китая отказались пропустить в страну 490 тонн мусора, принадлежащих США. Согласно постановлению ведомства, отходы надлежит вернуть хозяевам.
Таможенные служащие провинции Чжэцян воспрепятствовали ввозу на территорию Китая почти 490 тонн мусора. Проверка показала, что твёрдые отходы, запрещённые к провозу через страну, принадлежат США.
В Китай нелегально пытались ввести мусор. Проверка показала, что среди груза присутствуют запрещённые виды твёрдых отходов: бумага была перемешана с бутылками и металлическими деталями. Таможенники приняли решение вернуть запрещённый груз назад в страну-отправитель - США. Власти страны в 2017 году приняли закон, запрещающий ввоз 24 видов твёрдых отходов.
Таможенные служащие провинции Чжэцян воспрепятствовали ввозу на территорию Китая почти 490 тонн мусора. Проверка показала, что твёрдые отходы, запрещённые к провозу через страну, принадлежат США.
В Китай нелегально пытались ввести мусор. Проверка показала, что среди груза присутствуют запрещённые виды твёрдых отходов: бумага была перемешана с бутылками и металлическими деталями. Таможенники приняли решение вернуть запрещённый груз назад в страну-отправитель - США. Власти страны в 2017 году приняли закон, запрещающий ввоз 24 видов твёрдых отходов.
В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:50