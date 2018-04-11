В Сети появился первый возможный живой снимок будущего Xiaomi Mi 6X

Впервые о нем узнали на портале TENNA в начале марта. На тот момент Mi 6X оснащен двойной камерой и процессором последнего поколения от Qualcomm. На первом фото видим модуль из двух частей на задней панели со светодиодной вспышкой. Рядом с камерами – сканер отпечатка пальца.Новый смартфон визуально похож на iPhone X за исключением нескольких деталей, таких как наличие дактилоскопического датчика и разъема для наушников аналогового типа. Относительно размера дисплея, то эти смартфоны не будут отличаться. Пока ничего не известно о дизайне и функционале передней панели Mi 6X.На внешнем рынке смартфон следует будет ожидать под названием Mi A2. Однако в Россию он придет под своим оригинальным именем.По словам представителей компании, начало продаж в Индии обусловлено планами осуществить проверку рентабельности производства топовых гаджетов. А уж после этого Xiaomi Mi 6X увидят в Европе. Когда именно состоится европейская премьера, неизвестно.