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В Сети появился первый возможный живой снимок будущего Xiaomi Mi 6X

Стало возможным взглянуть на будущий флагман Xiaomi Mi 6X благодаря, возможно, первому его фото. В продаже смартфон ожидают на внутреннем рынке Индии в этом году.

В Сети появился первый возможный живой снимок будущего Xiaomi Mi 6X


Впервые о нем узнали на портале TENNA в начале марта. На тот момент Mi 6X оснащен двойной камерой и процессором последнего поколения от Qualcomm. На первом фото видим модуль из двух частей на задней панели со светодиодной вспышкой. Рядом с камерами – сканер отпечатка пальца.

Новый смартфон визуально похож на iPhone X за исключением нескольких деталей, таких как наличие дактилоскопического датчика и разъема для наушников аналогового типа. Относительно размера дисплея, то эти смартфоны не будут отличаться. Пока ничего не известно о дизайне и функционале передней панели Mi 6X.

На внешнем рынке смартфон следует будет ожидать под названием Mi A2. Однако в Россию он придет под своим оригинальным именем.

По словам представителей компании, начало продаж в Индии обусловлено планами осуществить проверку рентабельности производства топовых гаджетов. А уж после этого Xiaomi Mi 6X увидят в Европе. Когда именно состоится европейская премьера, неизвестно.
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Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 18:30
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