Поклонники переживают за голос Самойловой из-за тяжёлой формы гриппа
Поклонники Юлии Самойловой переживают за голос певицы из-за тяжёлой формы гриппа, которую та подхватила накануне. Об этом никто не знал до вечеринки, посвящённой предстоящему «Евровидению», на которой исполнительница не смогла нормально спеть подготовленную песню.
Юлия Самойлова, как выяснилось, заболела гриппом. Для некоторых людей это не является большой проблемой, но ситуация певицы осложнилась тем, что она уже более генетическим недугом под названием спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана. Именно поэтому инфекционное заболевание протекает у неё в более тяжёлой форме.
После вечеринки в честь приближающегося «Евровидения» стало известно, что грипп привёл к ослаблению голосовых связок Самойловой. Певица не смогла качественно исполнить подготовленную заранее песню, но представители российского оргкомитета главного песенного конкурса не стали её критиковать, подчеркнув, что решение девушки выступать — это уже подвиг.
Тем временем поклонники Юлии Самойловой в Сети очень волнуются за голос певицы и выражают свои опасения по поводу предстоящего ей участия на «Евровидении». Некоторые также отмечают, что будущее выступление не является самым важным, главное — чтобы артистка и вовсе не лишилась голоса, ведь именно он помог ей реализовать себя в жизни.
Юлия Самойлова, как выяснилось, заболела гриппом. Для некоторых людей это не является большой проблемой, но ситуация певицы осложнилась тем, что она уже более генетическим недугом под названием спинальная амиотрофия Вердинга-Гофмана. Именно поэтому инфекционное заболевание протекает у неё в более тяжёлой форме.
После вечеринки в честь приближающегося «Евровидения» стало известно, что грипп привёл к ослаблению голосовых связок Самойловой. Певица не смогла качественно исполнить подготовленную заранее песню, но представители российского оргкомитета главного песенного конкурса не стали её критиковать, подчеркнув, что решение девушки выступать — это уже подвиг.
Тем временем поклонники Юлии Самойловой в Сети очень волнуются за голос певицы и выражают свои опасения по поводу предстоящего ей участия на «Евровидении». Некоторые также отмечают, что будущее выступление не является самым важным, главное — чтобы артистка и вовсе не лишилась голоса, ведь именно он помог ей реализовать себя в жизни.