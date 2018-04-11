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В Бельгии 96-летнего священника отправили в тюрьму за разврат

В Бельгии уголовный суд постановил отправить в тюрьму сроком на один год священнослужителя. 96-летний мужчина обвиняется в развращении несовершеннолетнего подростка.

В Бельгии 96-летнего священника отправили в тюрьму за разврат


Суд выяснил, что осужденный уже неоднократно попадал в поле зрения полиции за развращение прихожан и эксгибиционизм. Однако тогда священнослужитель смог убедить правоохранителей в своём исправлении. В 1998 году было принято решение отложить тюремное наказание, взамен него был назначен испытательный срок в 5 лет. Орден Салезианцев, к которому относится священник, принял решение оградить его от общения с несовершеннолетними прихожанами.

Согласно сообщению полиции, 96-летний священник совершил развратные действия в отношении подростка в 2016 году. Суд постановил, что за развращение несовершеннолетнего пожилой мужчина пробудет в тюрьме один год. Бельгийский епископат выплатит пострадавшему компенсацию в размере 25 тысяч евро.
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В мире
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:20
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