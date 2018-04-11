Смартфон Xiaomi Mi 7 появился на реальных фото

Смартфон на снимках предстал в белой расцветке. Корпус версии Xiaomi Mi 7 изготовлен из нержавеющей стали. В мобильном устройстве нижний край оснащается внешним динамиком, портом USB-C, микрофоном. Просматриваются хорошо две антенные полосы. Устройство наделят аудио-разъёмом на 3,5-мм. Регулятор громкости и кнопка питая расположены с правой стороны. Сзади есть камера с вертикальной ориентацией. В левой части размещается слот под SIM-карту. Xiaomi Mi 7 должен иметь опцию беспроводной зарядки, АКБ на 3400 мАч. Процессором выступит Snapdragon 845. ОЗУ составит 6 Гб. В девайсе должен иметься сканер распознавания лица.Дисплея будет иметь размер на 5,65 дюймов. Возможно на рынок выпустят также версию «+». Модель будет иметь 6,1-дюймовый экран, батарею на 4000 мАч, а также процессор типа Snapdragon 845.