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Саша Черно нашла повод отменить перезагрузку в ремонте на Поляне

Саша Черно нашла повод отменить свою долгожданную перезагрузку в ремонте на Поляне, из-за чего доступ к спортивному инвентарю закрыт, а без упражнений не заходит и диета.

На днях участница "Дома-2" ошеломила поклонников очередным рывком к фигуре своей мечты. Черно обещает разыграть приз для зрительницы проекта, которая также поучаствует в перезагрузке и докажет свою целеустремлённость на деле.

Саша Черно нашла повод отменить перезагрузку в ремонте на Поляне

Однако самой теледиве, по видимому, очень не хочется отказывать себе в сладостях и изнурять организм силовыми тренировками. Иначе не объяснить, почему спустя каких-то пару дней сорвалась и фитнес-программа, и диета.

На телестройке проходит глобальное переселение в дом Блюменкранцев, покинувших шоу. Как оказалось, старый общий дом давно нуждается в ремонте, поэтому все герои пока разместятся на Сейшелах и в городе.

Руководство не нашло логического решения, как заснять усердные тренировки Александры в условиях другой площадки, так что перезагрузка не свернулась, но якобы перенеслась на какое-то время.

"Очень много вопросов по поводу перезагрузки и диеты. В связи с ремонтом в нашем общем доме всё перенесли на май. Всё в силе, и розыгрыш тоже. Лично я прям жду не дождусь! Ну а вы?" - пишет Черно.

Зрители, разумеется, не поверили в такие непреодолимые препятствия, ведь героине ничего не мешает, по крайней мере, есть поменьше и побольше двигаться.

Ранее хейтеры считали, что у Саши Черно ужасная не только внешность, но и ее характер.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:35
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