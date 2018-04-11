Саша Черно нашла повод отменить перезагрузку в ремонте на Поляне

"Очень много вопросов по поводу перезагрузки и диеты. В связи с ремонтом в нашем общем доме всё перенесли на май. Всё в силе, и розыгрыш тоже. Лично я прям жду не дождусь! Ну а вы?" - пишет Черно.

На днях участница "Дома-2" ошеломила поклонников очередным рывком к фигуре своей мечты. Черно обещает разыграть приз для зрительницы проекта, которая также поучаствует в перезагрузке и докажет свою целеустремлённость на деле.Однако самой теледиве, по видимому, очень не хочется отказывать себе в сладостях и изнурять организм силовыми тренировками. Иначе не объяснить, почему спустя каких-то пару дней сорвалась и фитнес-программа, и диета.На телестройке проходит глобальное переселение в дом Блюменкранцев, покинувших шоу. Как оказалось, старый общий дом давно нуждается в ремонте, поэтому все герои пока разместятся на Сейшелах и в городе.Руководство не нашло логического решения, как заснять усердные тренировки Александры в условиях другой площадки, так что перезагрузка не свернулась, но якобы перенеслась на какое-то время.Зрители, разумеется, не поверили в такие непреодолимые препятствия, ведь героине ничего не мешает, по крайней мере, есть поменьше и побольше двигаться.Ранее хейтеры считали, что у Саши Черно ужасная не только внешность, но и ее характер.