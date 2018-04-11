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В России запустят первый аниме-канал

В начале лета текущего года в РФ появится первый аниме-канал, который будет интересен, как детской, так и взрослой аудитории.

В России запустят первый аниме-канал

Руководство компании ЦТВ (Цифровое телевидение) поведало, что в начале лета этого года в РФ запустят новый телепроект Fan, на котором заработает первый аниме-канал. На данном канале в первую очередь будут транслироваться сериалы и фильмы в жанре фэнтези. Сообщается, что любители этого жанра смогут смотреть контент, который закуплен в США, Корее, Японии и Китае – странах, где производство данных картин наиболее распространено. Есть предположения, что российское аниме также возможно будет увидеть на телеэкране.

Для зрителей сообщается, что телеканал Fan добавят в пакет платного российского ТВ. Создатели проекта уверены, что канал будет интересен, как детям, так и взрослому зрителю, так как в последние годы данный жанр набирает всё большую известность.
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Культура
Добавил: tantan61 Сегодня, 18:00
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