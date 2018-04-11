Депутаты Госдумы оценили фильм Хабенского «Собибор»

В кинофильме, в котором режиссёр также сыграл роль, говорится об Александре Печерском, являющимся офицером советской армии. Он возглавил восстания в польском концлагере Собибор. Вячеслав Володин, являющийся спикером Госдумы, отметил, что лента оказалась достаточно тяжелой для восприятия. Однако, по его мнению, смотреть её обязательно надо, для того, чтобы такого же больше не повторилось.Депутаты отметили честность в раскрытии достаточно сложной темы. К тому же, по мнению политиков, создатели фильма заслуживают благодарность за то, что описали события происходившие в Собиборе. На протяжении многих лет о подвиге узников польского концлагеря не было известно. Через 25 лет после случившихся событий Печерского за свой подвиг наградили посмертно.