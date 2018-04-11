Новое поколение Logan и Sandero построят на новой платформе
Компания Renault до 2020 года намерена сменить поколение моделям Logan и Sandero. Автомобили будут построены на новой платформе и получат новы силовые агрегаты.
В частности, новая генерация Renault Logan и Sandero будут построены на платформе CMF-B, на которой также планируют разработать новый хэтчбек Renault Clio. Данное решение в компании приняли в связи с вступлением в силу экологических стандартов «Евро-6» и с повышением требований к безопасности транспортных средств.
По предварительным данным, модели Logan и Sandero получат турбированный агрегат Tce объёмом 1,3 литра и дизельным двигатель dCi ёмкостью 1,5 литра. Автомобили построенные на новой архитектуре будут продаваться только на европейском рынке под маркой Dacia. В то время как на рынках России, Индии и Южной Америки компания Renault будет реализовывать данные модели в упрощённом варианте.
Подобную практику компания уже применяла при продажах кроссовера Captur, его российская и европейская версии имеют одинаковый дизайн, но при этом базируются на разных платформах.
В частности, новая генерация Renault Logan и Sandero будут построены на платформе CMF-B, на которой также планируют разработать новый хэтчбек Renault Clio. Данное решение в компании приняли в связи с вступлением в силу экологических стандартов «Евро-6» и с повышением требований к безопасности транспортных средств.
По предварительным данным, модели Logan и Sandero получат турбированный агрегат Tce объёмом 1,3 литра и дизельным двигатель dCi ёмкостью 1,5 литра. Автомобили построенные на новой архитектуре будут продаваться только на европейском рынке под маркой Dacia. В то время как на рынках России, Индии и Южной Америки компания Renault будет реализовывать данные модели в упрощённом варианте.
Подобную практику компания уже применяла при продажах кроссовера Captur, его российская и европейская версии имеют одинаковый дизайн, но при этом базируются на разных платформах.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:40