Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от своих проектных девушек
Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от своих проектных девушек: Майи Донцовой и Марины Африкантовой, улетев в Египет и выключив телефоны.
Произошло именно то, чего так опасался Влад Кадони, предупреждавший одну из участниц, то ли беременную, то ли планирующую беременность, что после поездки в тёплые страны её благоверный может привести её "букет" венерических заболеваний.
И хотя о приключениях Купина пока что ничего не известно, ведь он не выходит на связь даже с Донцовой, очевидно, что такое пренебрежение таит в себе опасность для союза молодых людей.
Африкантова, отпустившая Капаклы под присмотр друга, пожаловалась фанатам, что ей приходится самостоятельно собирать свои и Ромины чемоданы, ведь многих героев телестройки переселяют в дом Блюменкранцев.
Мало того, что все трудности переезда легли на её с Майей хрупкие плечи, их, скорее всего, заселят в одну комнату, ведь рядом нет мужчин-заступников. Хейтеры двух пар считают, "загул" Купина с Капаклы - очередной повод для обсуждения на лобном месте, хотя нет ничего странного, что парням просто надоел контроль их "мамочек".
Марина давно доказала, что не прислушивается ко мнению Романа, а Донцова своими напоминаниями о ЗАГСе и будущих детях порядком надоела Алексею.
Ранее проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей.
Произошло именно то, чего так опасался Влад Кадони, предупреждавший одну из участниц, то ли беременную, то ли планирующую беременность, что после поездки в тёплые страны её благоверный может привести её "букет" венерических заболеваний.
И хотя о приключениях Купина пока что ничего не известно, ведь он не выходит на связь даже с Донцовой, очевидно, что такое пренебрежение таит в себе опасность для союза молодых людей.
Африкантова, отпустившая Капаклы под присмотр друга, пожаловалась фанатам, что ей приходится самостоятельно собирать свои и Ромины чемоданы, ведь многих героев телестройки переселяют в дом Блюменкранцев.
Мало того, что все трудности переезда легли на её с Майей хрупкие плечи, их, скорее всего, заселят в одну комнату, ведь рядом нет мужчин-заступников. Хейтеры двух пар считают, "загул" Купина с Капаклы - очередной повод для обсуждения на лобном месте, хотя нет ничего странного, что парням просто надоел контроль их "мамочек".
Марина давно доказала, что не прислушивается ко мнению Романа, а Донцова своими напоминаниями о ЗАГСе и будущих детях порядком надоела Алексею.
Ранее проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей.