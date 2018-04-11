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Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от своих проектных девушек

Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от своих проектных девушек: Майи Донцовой и Марины Африкантовой, улетев в Египет и выключив телефоны.

Произошло именно то, чего так опасался Влад Кадони, предупреждавший одну из участниц, то ли беременную, то ли планирующую беременность, что после поездки в тёплые страны её благоверный может привести её "букет" венерических заболеваний.

Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от своих проектных девушек

И хотя о приключениях Купина пока что ничего не известно, ведь он не выходит на связь даже с Донцовой, очевидно, что такое пренебрежение таит в себе опасность для союза молодых людей.

Африкантова, отпустившая Капаклы под присмотр друга, пожаловалась фанатам, что ей приходится самостоятельно собирать свои и Ромины чемоданы, ведь многих героев телестройки переселяют в дом Блюменкранцев.

Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от своих проектных девушек

Мало того, что все трудности переезда легли на её с Майей хрупкие плечи, их, скорее всего, заселят в одну комнату, ведь рядом нет мужчин-заступников. Хейтеры двух пар считают, "загул" Купина с Капаклы - очередной повод для обсуждения на лобном месте, хотя нет ничего странного, что парням просто надоел контроль их "мамочек".

Марина давно доказала, что не прислушивается ко мнению Романа, а Донцова своими напоминаниями о ЗАГСе и будущих детях порядком надоела Алексею.

Ранее проблемы Майи Донцовой и Марины Африкантовой не разжалобили зрителей.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:15
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