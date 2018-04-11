Экстрасенс рассказала, что Шепелева не интересуют романтические отношения с женщинами

В последнее время вокруг имени Дмитрия Шепелева крутится много интриг и сплетен, связанных в том числе и с семьёй покойной Жанны Фриске. Редакция популярного журнала «СтарХит» обратилась к участнице «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецовой, чтобы та рассказала о происходящих в жизни ведущего событиях.Со слов ясновидящей, основную часть времени Шепелев сейчас уделяет работе и воспитанию сына Платона. На втором, но не менее важном мест у него стоит круг близких друзей и подруг, общение с которыми помогает ему наполняться жизненной энергией и получать всю необходимую информацию. По поводу слухов о возможных отношениях с женщиной, Николь Кузнецова отметила, что мужчине сейчас это совершенно не интресно.Также, по мнению экстрасенса, ментальный возраст Дмитрия Шепелева в действительности намного старше настоящего, потому мужчина чётко обозначает свои жизненные цели, реализует всё задуманное в определённой последовательности, что позволяет добиваться большей эффективности.Ранее Дмитрий Шепелев заявил, что полностью осознаёт ответственность за воспитание сына, которая легла на его плечи, но отмечает, что испытывает от этого исключительно радость, стараясь не упустить ни одного важного события из жизни ребёнка.