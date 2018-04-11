Great Wall представит в Пекине беспилотный кроссовер WEY пятого уровня

О новом прототипе люксового бренда WEY, принадлежащего автоконцерну Great Wall, известно лишь то, что электрокар получит электрическую силовую установку и инновационную систему автономного управления пятого уровня, благодаря которой машина сможет передвигаться без какого-либо участия водителя.Стоит отметить, что кроссоверы под брендом WEY реализуются пока только на китайском рынке. Однако в ближайшем будущем компания Great Wall намерена представить автомобили бренда WEY на рынках России Европы и США. Предполагается, что на американском рынке данные автомобили появятся не раньше, чем через три года, а на европейском и российском рынках они могут дебютировать немного раньше.