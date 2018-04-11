С концерта Ирины Дубцовой срочно эвакуировали зрителей

Дубцова пела на сцене четвертую композицию, как внезапно в зале раздался звук противопожарной сирены, который перепугал всех зрителей. Работники муниципального центра культуры, в котором проходило выступление Ирины, оперативно вывели присутствующих из здания. Охрана, после тщательной проверки зала, объявила, что угрозы для жизни зрителей нет. Все посетители возвратились на свои места, чем очень порадовали артистку, которая отреагировала на данное событие, упомянув об этом в своём микроблоге Instagram.Некоторые зрители Дубцовой предположили, что данный инцидент – это скорей всего пиар-акция перед концертом певицы во Владивостоке.