Специалист увидел потребность Ольги Бузовой в сексе в её новом видеоклипе

«Пол страны ей завидует и желает зла, а ей пофигу, правильно делает!!! Проживите хотя бы один день так, как она», «Я не поклонница таланта О.Бузовой, но её терпению, работоспособности можно только позавидовать!!! Всего добивается сама. Другая бы после стольких разочарований сломалась и опустила бы руки....А Ольга идёт вперёд. Молодец!!!», «ОФИГЕННЫЙ КЛИП!», - комментируют новый клип Бузовой в Сети.

Психолог из Волгограда Дмитрий Софин решил проанализировать новый клип известной телеведущей скандального реалити-шоу «Дом-2», а также начинающей певицы. Эксперт заявил, что в видео Ольга отчаянно демонстрирует свою потребность в интимных отношениях.По словам специалиста, в российском шоу-бизнесе Бузова целенаправленно и предумышленно заняла так называемую позицию, в которой ее творчество регулярно хитросплетается с сексуальными отношениями. Стоит даже вспомнить о том, что не так давно Ольга официально заявила о том, что из-за своего жесткого расписания у нее просто-таки не хватает времени на личные отношения. Бузова не единожды подчеркнула, что забыла о сексе еще 2 года назад.Теперь же в каждом видеоклипе, в том числе и «Бери меня», знаменитость демонстрирует не только неприличные наряды, но и свою потребность и готовность к интимной близости с мужчиной.Вдобавок Дмитрий Софин заявил, что для Ольги Бузовой, в ее творчестве, нет пределов для выражения сексуальности и различного рода чувств. Именно это и стало причиной того, что у исполнительницы появилось очень много поклонников, которые по достоинству продолжают оценивать ее искренность и открытость.