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LightInTheBox уменьшил стоимость China Mobile A3S до $59,99

LightInTheBox уменьшил расценку на China Mobile A3S до $59,99, который дебютировал в феврале. Сведения предоставлены официальным представителем международной онлайн-компании.

LightInTheBox уменьшил стоимость China Mobile A3S до $59,99

На рынке Пекина средняя расценка China Mobile A3S превышает $110. В свою очередь LightInTheBox предлагает своим клиентам воспользоваться скидrой в 45%, а также приобрести девайс практически за $60. Новый смартфон A3S имеет массу впечатляющих спецификаций. В свою очередь скидка является действительной для золотых, а также для серебряных цветовых вариаций устройства. Данная акция будет длиться ещё 5 дней.

Смартфон версии China Mobile A3S обладает 5,2-дюймовым дисплеем HD. Разрешение экрана в данном случае составляет 1280 x 720 пикселей. Устройство размещается d пластичном привлекательном корпусе. Комплектация включает камеры на 5/8 Мп с двойным светодиодом и автофокусом. АКБ имеет ёмкость 2800 мАч. Операционкой выступает Android 7.0 Nougat.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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