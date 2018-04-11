LightInTheBox уменьшил стоимость China Mobile A3S до $59,99

На рынке Пекина средняя расценка China Mobile A3S превышает $110. В свою очередь LightInTheBox предлагает своим клиентам воспользоваться скидrой в 45%, а также приобрести девайс практически за $60. Новый смартфон A3S имеет массу впечатляющих спецификаций. В свою очередь скидка является действительной для золотых, а также для серебряных цветовых вариаций устройства. Данная акция будет длиться ещё 5 дней.Смартфон версии China Mobile A3S обладает 5,2-дюймовым дисплеем HD. Разрешение экрана в данном случае составляет 1280 x 720 пикселей. Устройство размещается d пластичном привлекательном корпусе. Комплектация включает камеры на 5/8 Мп с двойным светодиодом и автофокусом. АКБ имеет ёмкость 2800 мАч. Операционкой выступает Android 7.0 Nougat.