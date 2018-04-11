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Учёные: "Тёмная" зона в Гренландии угрожает всему человечеству

Учёные из Норвегии нашли в Гренландии "тёмную" зону, которая может угрожать всему человечеству. По мнению специалистов, аномалия образована слоем пыли и сажи, что вызвало стремительный рост водорослей, и как следствие, таяние льда.

Учёные: "Тёмная" зона в Гренландии угрожает всему человечеству


Во время изучения темпов таяния ледников, учёные обратили внимание на "тёмную" зону, находящуюся в Гренландии. Специалисты выяснили, что изменение цвета ледника вызвано наличием толстого слоя пыли и сажи. Исследования показали, что в большинстве случаев стремительного таяния льда виновны лесные пожары.

Учёные сообщают, что "тёмная" зона опасна для всего человечества. Её длина равна 400 км, а ширина 100 км. В данном регионе в большом количестве произрастают тёмноцветные водоросли, питающиеся углеродом. Эти растения снижают способность поверхности отражать солнечные лучи, из-за чего ледники начинают стремительно таять. Повышение уровня Мирового океана приведёт к затоплению прибрежных городов.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 16:30
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