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Тарзан опроверг слухи об изменах Наташе Королёвой и предоставлении интим-услуг за деньги

Известный артист и стриптизёр Тарзан опроверг слухи об изменах своей жене Наташе Королёвой, а также предоставлении интим-услуг за деньги. Со слов танцора, его супруга чувствует даже малейшую недосказанность с его стороны.

Тарзан опроверг слухи об изменах Наташе Королёвой и предоставлении интим-услуг за деньги

Не так давно, а именно в Международный женский день 8 марта своё 48-летие отметил известный танцор и певец Сергей Глушко, он же Тарзан. Вскоре после праздника артист дал интервью, в котором опроверг постоянно гуляющие по Сети слухи о его изменах Наташе Королёвой, а также подчеркнул, что никогда не предоставлял интимные услуги за деньги.

По мнению Тарзана, его жена является кем-то наподобие ясновидящей, которая сразу чувствует даже малейшую недосказанность в его словах, а потому обмануть её, а тем более изменить, просто невозможно. Да и у самого звёздного супруга никогда не возникало подобного желания.

Сейчас артист продолжает выступать в клубах с эротическими шоу, иногда поёт и играет в театре, но на вопрос о том, до каких пор он планирует продолжает карьеру танцора, он точно ответить не может.

Также большую часть времени Тарзан посвящает своему тренажёрному залу, куда приходят не обычные состоятельные клиенты, но иногда и представители российского шоу-бизнеса. Среди них Сергей Глушко выделяет таких, как Карина Зверева, Мария Захарова и Сергей Рост.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:22
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