Тарзан опроверг слухи об изменах Наташе Королёвой и предоставлении интим-услуг за деньги

Не так давно, а именно в Международный женский день 8 марта своё 48-летие отметил известный танцор и певец Сергей Глушко, он же Тарзан. Вскоре после праздника артист дал интервью, в котором опроверг постоянно гуляющие по Сети слухи о его изменах Наташе Королёвой, а также подчеркнул, что никогда не предоставлял интимные услуги за деньги.По мнению Тарзана, его жена является кем-то наподобие ясновидящей, которая сразу чувствует даже малейшую недосказанность в его словах, а потому обмануть её, а тем более изменить, просто невозможно. Да и у самого звёздного супруга никогда не возникало подобного желания.Сейчас артист продолжает выступать в клубах с эротическими шоу, иногда поёт и играет в театре, но на вопрос о том, до каких пор он планирует продолжает карьеру танцора, он точно ответить не может.Также большую часть времени Тарзан посвящает своему тренажёрному залу, куда приходят не обычные состоятельные клиенты, но иногда и представители российского шоу-бизнеса. Среди них Сергей Глушко выделяет таких, как Карина Зверева, Мария Захарова и Сергей Рост.