Анна Седокова в пикантном костюме порадовала фанатов

«Выйти из зоны комфорта. Я столько об этом читала, но никогда не воспринимала это всерьёз. Вся моя жизнь - это выход из этой зоны, но вот однажды проснувшись утром, я поняла, что застыла. Словно остановилась на одном месте и все вокруг двигается,а я нет... Я прекратила писать, а это мне очень не нравится. Я потеряла навыки и перешла в лигу смотрителей, не создателей. Лига ждунов. Вот, сейчас настанет день и чудо случится. Не случилось.. Эта фотосессия для меня особенная. Дерзкая. С самым глубоким декольте. И мне нравится, потому что в 65 я правда буду странно так выглядеть..», - пишет знаменитость.

«..мне кажется, что в 35 уже об этом поздно думать. Прости, мама, дочь у тебя получилась не стандартная. Что-то пошло не так... Но то ли ещё будет...», - закончила свой пост исполнительница.

Бывшая солистка популярного коллектива «ВИА Гра» порадовала своих подписчиков новым неприличным снимком. На фото Анна запечатлена в смокинге черного цвета, который имеет невероятно глубокое декольте.Под фотографией Седокова написала довольно необычный пост, в которой решила порассуждать о зоне комфорта и про выход из него.По словам Анны, выйти из зоны комфорта – это написать статью для портала, у которого только появилась новая аудитория, или для тех самых читателей, которые считают певицу довольно странным персонажем.Также Седокова под свежей публикацией заявляет, что писать на тему сексуальных отношений для нее всегда было очень сложной задачей, ведь, что же скажет мама.Стоит отметить, что фото Анны очень понравилось ее фанатам, которые просто-таки начали забросывать артистку приятными комментариями.