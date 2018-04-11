Хейтеры считают, что у Саши Черно ужасная не только внешность, но и ее характер

Стоит отметить, что экстравагантная звезда телестройки зачастую вызывает множество критики от поклонников проекта. На этот раз хейтеры высказались в адрес ее отвратительного характера. По их словам, внешность Саши – еще не самое ужасное, а вот ее манера поведения и характер порой вызывают у зрителей ненависть.Неспроста участницу уже прозвали «бегемотом» и «чернохряком», по словам антифанатов – это общие определения.Ранее Черно неоднократно вызывала массу нападок со стороны пользователей Сети из-за не сдержанного обещания похудеть и измениться. Хейтеры прошлись по ней за то, что та совершенно не следит за собой и не собирается пересмотреть свое поведение и отношение хотя бы к самой себе.