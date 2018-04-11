АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов, опасные вирусы пещеры Кутум и норы смерти на холме Лузира
EUR 76.85 USD 62.37
Курс валют на 11.04.2018

Хейтеры считают, что у Саши Черно ужасная не только внешность, но и ее характер

Злопыхатели заявили, что ни один молодой человек не сможет назвать скандальную участница реалити-шоу «Дом-2» Сашу Черно «красавицей», «ранимой» и «женственной».

Хейтеры считают, что у Саши Черно ужасная не только внешность, но и ее характер

Стоит отметить, что экстравагантная звезда телестройки зачастую вызывает множество критики от поклонников проекта. На этот раз хейтеры высказались в адрес ее отвратительного характера. По их словам, внешность Саши – еще не самое ужасное, а вот ее манера поведения и характер порой вызывают у зрителей ненависть.

Неспроста участницу уже прозвали «бегемотом» и «чернохряком», по словам антифанатов – это общие определения.

Ранее Черно неоднократно вызывала массу нападок со стороны пользователей Сети из-за не сдержанного обещания похудеть и измениться. Хейтеры прошлись по ней за то, что та совершенно не следит за собой и не собирается пересмотреть свое поведение и отношение хотя бы к самой себе.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:18
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анонсирована новая технология безопасности
Алексей Купин с Романом Капаклы избавились от
Роспотребнадзор предупредил об опасности
Леонид Агутин перестал скрывать под одеждой свои
Экстрасенс рассказала, что Шепелева не интересуют
Специалист увидел потребность Ольги Бузовой в
Тарзан опроверг слухи об изменах Наташе Королёвой
Анна Седокова в пикантном костюме порадовала
Хейтеры считают, что у Саши Черно ужасная не
Поклонники заподозрили Юлию Ефременкову в
Александр Цекало рассказал о захвате заложников в
Бывшая солистка «ВИА Гры» Мейхер-Грановская
На свадьбу принца Гарри не были приглашены Мэй и
Ирина Шейк продемонстрировала естественную
Lada вошла в рейтинг ТОП-50 самых популярных авто
Ирина Безрукова посетила передачу «Судьба
Юлия Ковальчук призналась как зовут её дочь
Дочь Веры Брежневой продемонстрировала фигуру в
Telegram передал «ключи» для расшифровки личной
Маша Кохно подтвердила беременность Майи Донцовой
Виктория Дайнеко чувствовала свою
В Пензенской области в школе 6 детей отравились
Составлен список самых гостеприимных городов
Муж Ксении Бородиной посмеялся над «богатой
Знаменитый продюсер Арам Арчер восхищается
Денис Клявер помог девочке из Сети обрести
Тайны Африки: Исчезнувшая цивилизация карликов,
Никита Джигурда обнажился и провозгласил себя
Валерия откровенно рассказала о браке с Ярошевским
Дарья Пынзарь с красными волосами удивила фанатов
Просмотреть все новости